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Диалло подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в президенты Французской федерации футбола
Ожидается, что Филипп останется президентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Филипп Диалло, действующий президент Французской федерации футбола (FFF), подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.
Диалло занял пост президента FFF в январе 2023 года, сменив на этом посту Ноэля Ле Гре, который подал в отставку после противоречивых комментариев о бывшем французском футболисте Зинедине Зидане.
Ожидается, что Диалло останется президентом Французской федерации футбола.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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