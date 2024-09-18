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Экс-форвард Ливерпуля перешёл в именитый клуб четвёртого дивизиона Франции

Франция

Кэрролл остаётся во Франции

Экс-форвард Ливерпуля перешёл в именитый клуб четвёртого дивизиона Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский нападающий Энди Кэрролл стал игроком "Бордо".

Официально подробности сделки не разглашаются, но по данным СМИ стороны подписали контракт до лета 2026 года.

Последним клубом в карьере 35-летнего Кэрролла был французский "Амьен", за который он играл с 2023 года. Также в течение карьеры Энди защищал цвета "Ливерпуля", "Вест Хэма", "Ньюкасла", "Рединга", "Вест Бромвича" и "Престона".

На счету Кэрролла 2 забитых мяча в 6 играх за сборную Англию.

"Бордо" - шестикратный чемпион Франции. Вследствие финансовых проблем жирондинцы в августе были отправлены в четвертую по силе лигу страны.

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Источник:
Bordeaux
Опубликовал: Александр Бураков
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