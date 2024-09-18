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Рабьо рассказал, сыграет ли он в воскресном матче Лиги 1 против Лиона
Футболист выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый игрок "Марселя" Андриан Рабьо признался, что вряд ли выйдет на поле в матче против "Лиона".
На своей первой пресс-конференции в качестве игрока "Марселя" Рабьо объяснил, что у него было недостаточно времени, чтобы быть полностью готовым к поединку.
"Думаю, что в воскресенье меня не будет. Я работал летом, но не уверен, что этого достаточно. Надеюсь, что выйду на поле как можно скорее", - сказал футболист.
Напомним, матч "Лион" - "Марсель" состоится 22 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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