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Рабьо рассказал, сыграет ли он в воскресном матче Лиги 1 против Лиона

Франция
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Футболист выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока Марселя

Рабьо рассказал, сыграет ли он в воскресном матче Лиги 1 против Лиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый игрок "Марселя" Андриан Рабьо признался, что вряд ли выйдет на поле в матче против "Лиона".

На своей первой пресс-конференции в качестве игрока "Марселя" Рабьо объяснил, что у него было недостаточно времени, чтобы быть полностью готовым к поединку.

"Думаю, что в воскресенье меня не будет. Я работал летом, но не уверен, что этого достаточно. Надеюсь, что выйду на поле как можно скорее", - сказал футболист.

Напомним, матч "Лион" - "Марсель" состоится 22 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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