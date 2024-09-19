Франция запретила болельщикам Марселя присутствовать на матче против Лиона

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал указ, запрещающий болельщикам "Марселя" присутствовать на матче против "Лиона", который состоится 22 сентября.

Такое решение было принято из-за высокого риска массовых беспорядков и столкновений между фанатами двух клубов.

Как отмечается в указе, поездки болельщиков "Марселя" в Лион часто сопровождаются нарушениями общественного порядка, драками, нападениями на полицию и использованием пиротехники.

Французские власти считают, что такой шаг поможет избежать повторения подобных инцидентов и сохранить общественный порядок.