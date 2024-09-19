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Франция запретила болельщикам Марселя присутствовать на матче против Лиона
Все из-за нарушения общественного порядка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал указ, запрещающий болельщикам "Марселя" присутствовать на матче против "Лиона", который состоится 22 сентября.
Такое решение было принято из-за высокого риска массовых беспорядков и столкновений между фанатами двух клубов.
Как отмечается в указе, поездки болельщиков "Марселя" в Лион часто сопровождаются нарушениями общественного порядка, драками, нападениями на полицию и использованием пиротехники.
Французские власти считают, что такой шаг поможет избежать повторения подобных инцидентов и сохранить общественный порядок.
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