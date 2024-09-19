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Франция запретила болельщикам Марселя присутствовать на матче против Лиона

Франция
Обновлено

Все из-за нарушения общественного порядка

Франция запретила болельщикам Марселя присутствовать на матче против Лиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подписал указ, запрещающий болельщикам "Марселя" присутствовать на матче против "Лиона", который состоится 22 сентября.

Такое решение было принято из-за высокого риска массовых беспорядков и столкновений между фанатами двух клубов.

Как отмечается в указе, поездки болельщиков "Марселя" в Лион часто сопровождаются нарушениями общественного порядка, драками, нападениями на полицию и использованием пиротехники.

Французские власти считают, что такой шаг поможет избежать повторения подобных инцидентов и сохранить общественный порядок.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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