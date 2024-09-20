Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля

Вальдемар Кита, владелец и президент ФК "Нант", опроверг информацию о том, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд намерен приобрести французскую команду за 100 млн евро.

"Это все фигня! Откуда это? Вы ожидаете, что серьезный человек, который хочет купить клуб, будет использовать журналиста? Трент Александер-Арнольд? Но я его даже не знаю!

Когда я продал свою компанию (Vivacy), никто не был в курсе, даже персонал. Это бизнес", - сказал Кита.