  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля

Франция
Обновлено

Я его даже не знаю (с)

Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля

Фото: twitter.com/PSG_espanol/ автор неизвестен

Новина українською

Вальдемар Кита, владелец и президент ФК "Нант", опроверг информацию о том, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд намерен приобрести французскую команду за 100 млн евро.

"Это все фигня! Откуда это? Вы ожидаете, что серьезный человек, который хочет купить клуб, будет использовать журналиста? Трент Александер-Арнольд? Но я его даже не знаю!

Когда я продал свою компанию (Vivacy), никто не был в курсе, даже персонал. Это бизнес", - сказал Кита.

Вальдемар также добавил, что подобные публикации могут нанести ущерб репутации клуба.

Читайте такжеИнтер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
По теме
yellow-arrow
Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
yellow-arrow
Франция запретила болельщикам Марселя присутствовать на матче против Лиона
yellow-arrow
Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца
Ливерпуль Нант Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости