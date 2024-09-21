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Рекордная победа. Ницца – Сент-Этьен 8:0. Видео голов и обзор матча

Франция

Однако поражение это не касается

Рекордная победа. Ницца – Сент-Этьен 8:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Ніцца у Twitter

Новина українською

В матче пятого тура чемпионата Франции "Ницца" дома разгромила "Сент-Этьен" со счетом 8:0.

По состоянию на 39 минуту "орлята" забили шесть голов. Это рекорд Лиги 1: одна команда впервые в XXI веке отличилась столько раз за один тайм.

В частности дубль оформил арендованный у "Боруссии" Д Мукоко, также он ассистировал на партнера. Нападающий стал вторым футболистом 2004 года рождения, который оформил три результативных действия за один матч одной из топ-5 лиг.

“Ницца” повторила свой рекорд по результативности наибольшей победы. В то же время "Сент-Этьен" проигрывал и с большим счетом: 0:9 в матче против "Бордо" в 1951 году. Об этом сообщает Opta.

"Ницца" – "Сент-Этьен" 8:0

Голы: Батубинсика 4 (авт.), Ндомбеле 7, Шо 24, Мукоко 26, 39, Гессан 36, С. Диоп 75, П. Росарио 86 (пен.)

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Источник:
Opta Jean
Опубликовал: Максим Кучер
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