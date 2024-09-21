Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ продолжит оспаривать выплату задолженности перед Мбаппе
Столичный клуб отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Однако французский клуб задолжал футболисту заработную плату.
В ходе состоявшегося 12 сентября судебного заседания LFP было вынесено решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.
В ответ ПСЖ подал апелляцию на решение комиссии LFP, в которой заявил, что намерен передать спор в другую инстанцию.
Отмечается, что "столичный" клуб аргументирует, что игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба в течение 7 лет в Париже.
Добавим, что французский клуб могут исключить из Лиги чемпионов 2024/25 из-за задолженности перед Мбаппе.
Популярное сейчас
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Примеры для Довбика. Судьба действующих обладателей Пичичи после того, как они сразу сменили команду
- "Ты бежал и забивал так, как умел только ты", - Шевченко отреагировал на смерть Скиллачи
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Комментарии 1