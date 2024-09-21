  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ продолжит оспаривать выплату задолженности перед Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ продолжит оспаривать выплату задолженности перед Мбаппе

Франция

Столичный клуб отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение

ПСЖ продолжит оспаривать выплату задолженности перед Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Однако французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

В ходе состоявшегося 12 сентября судебного заседания LFP было вынесено решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.

В ответ ПСЖ подал апелляцию на решение комиссии LFP, в которой заявил, что намерен передать спор в другую инстанцию.

Читайте такжеПСЖ под угрозой трансферного бана из-за долга перед Мбаппе

Отмечается, что "столичный" клуб аргументирует, что игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба в течение 7 лет в Париже.

Добавим, что французский клуб могут исключить из Лиги чемпионов 2024/25 из-за задолженности перед Мбаппе.

По теме
yellow-arrow
Рекордная победа. Ницца – Сент-Этьен 8:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля
yellow-arrow
Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.09.2024 в 13:20
Хто їм винен? Їх же ніхто не змушував розкидатись нафтодолларами. А тепер жлоба включають.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.09.2024 в 13:20
Хто їм винен? Їх же ніхто не змушував розкидатись нафтодолларами. А тепер жлоба включають.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости