Лига 1. 5-й тур

Реймс, Огюст Делон

Реймс – ПСЖ 1:1

Голы: Накамура 9 – Дембеле 68

"Пари Сен-Жермен" допустил первую осечку в сезоне, разделив очки с "Реймсом". На "Огюст Делон" подопечные Луиса Энрике сначала проиграли в целом равный первый тайм, а во втором не смогли трансформировать существенное игровое преимущество в нечто большее, чем ответный гол.

Париж действительно сильно начал сезон, но с появлением в календаре Лиги Чемпионов ожидаемо пошли первые трудности. Плюс ко всему добавились и кадровые проблемы, и любовь Энрике к сомнительным экспериментам. Последние здорово вредят и качеству игры, и отдельным исполнителям, которые в Париже оживут разве что после смены тренера.

После травмы Гонсалу Рамуша экс-коуч "Барсы" переключился на излюбленный план Б с Марко Асенсио в роли ложной девятки. Это можно было понять, плюс был результат как от команды, так и от самого игрока. Но с потерей и Марко Энрике продолжил игнорировать Коло Муани, затулив бедолагу на правый фланг атаки. Любой человек, который видел Рандаля в Бундеслиге, от такого может либо недоумевать, либо проклинать догматика-тренера.

Кого предпочел Энрике видеть на позиции №9? Дезире Дуэ. Летнего новичка универсального профиля. Большой универсал, но вот на острие атаки парень еще не играл. До сегодня. К большому сожалению, Дуэ получил травму и есть подозрения, что вылетел не на самый короткий срок. Если и в таких условиях Энрике не доверится экс-форварду "Айнтрахта", тот это просто финита.

По-настоящему у ПСЖ пошла игра во второй половине, после выхода Дембеле и перестановки Коло Муани в центр. Два самый больших шанса были именно у Усмана. И к большому удивлению, он этим вечером забил в своем третьем матче кряду. Лень проверять, но есть подозрения, что это едва ли не впервые в карьере. Ассистировал, конечно же, Невеш, новоявленный зверь центра поля. На этот раз с кросса – они у него тоже топовые.

В остальном это был классический автобус от "Реймса". И надо сказать, Элснер организовал его действительно качественно. Ну и ПСЖ Энрике как всегда. Уныло, стерильно. Все равно могли дожимать соперника, но не смогли этого сделать. Потому и ничья, которая трагедией после успешного матча в ЛЧ точно не станет.

Реймс: Диуф, Акьеме, Агбаду, Кипре, Бута, Мунеци, Фофана (Сангюи, 67), Атангана Эдоа (Теума, 77), Накамура (Хадра, 78), Диаките (Салама, 77), Ито

ПСЖ: Сафонов, Бералдо (Мендеш, 83), Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья (Фабиан Руис, 70), Ли Кан Ин (Меюлю, 83), Дуэ (Дембеле, 65), Барколя, Коло Муани