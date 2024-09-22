Лига 1. Монако взлетает на первое место, Монпелье в волевой манере добыл первую победу

Вдохновленный победой над "Барселоной" "Монако" без проблем разбил "Гавр". Для княжеского клуба это 5-я победа в шести матчах сезона. Единственный, кто уцелел против команды Ади Хюттера к концу сентября, – "Ланс". 6 замен в сравнении с игрой в ЛЧ никак не сказались на результате, хотя до второй половины гости все же держались за счет гола с углового.

Решающий гол на счету юного Бен Сегира, хотя впечатлило и пара резервистов. Тот же Тезе открыл счет, а Балогун наконец нашел свой первый гол в кампании. Таким образом команда Ади Хюттера возглавила турнирную таблицу Лиги 1, сравнявшись по очкам с ПСЖ.

В других матчах "Монпелье" в волевой манере добыл первую победу в кампании. Подопечные дер Закаряна горели дома новичкам из "Осера" после первого тайма, но в огненной перестрелке все же вырвали победу. Решающий вклад сделал Акор Адамс с дублем. Хотя "Осер" сопротивлялся до последнего.

"Брест" перечеркнул серию неудач трудовой победой над "Тулузой". Решающий мяч не счету Мама Балде, хотя у гостей хватало возможностей для камбека. Тот же Закария Абухляль в первом тайме умудрился и не реализовать пенальти, пробив в вратаря, а затем проиграл Бизоту и выход 1 на 1. А уже в компенсированное время Февр наконец снял все вопросы.

Наконец "Анже" после трех поражений на старте перешел на нейтралку – теперь у них вторая ничья подряд. Новичок Лиги 1 выдал осторожный матч с "Нантом", с которым они обменялись голами в дебютные полчаса. А для "канареек", учитывая сильный старт кампании, это скорее неудача. Ведь это была редкая возможность заскочить в топ-4, но "Анже" им на пути к этому запарковал солидный автобус.

Лига 1. 5-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Гавр 3:1

Голы: Тезе 9, Бен Сегир 66, Балогун 70 – Кузяев 30

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Осер 3:2

Голы: Адамс 65, 75, Саньян 71 – Траоре 18, Адо 72

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Тулуза 2:0

Голы: Балде 21, Февр 90+1

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Нант 1:1

Голы: Абделли 24 (п) – Лепенан 18