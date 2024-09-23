Тренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1

После аннулирования профессионального статуса из-за финансовых трудностей, ФК "Бордо" был вынужден начать все с самого начала в четвертом по уровню дивизионе Франции.

Новый главный тренер команды Бруно Ирлес поделился своими планами на возрождение французского клуба: