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Тренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
После аннулирования профессионального статуса из-за финансовых трудностей, ФК "Бордо" был вынужден начать все с самого начала в четвертом по уровню дивизионе Франции.
Новый главный тренер команды Бруно Ирлес поделился своими планами на возрождение французского клуба:
"Я хочу вернуть клуб в Лигу 1. Думаю ли я о Европе? Ну, конечно. Я подписал контракт с "Бордо", а не с клубом, который обречен".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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