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Тренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1

Франция

Специалист поделился своими мыслями

Тренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После аннулирования профессионального статуса из-за финансовых трудностей, ФК "Бордо" был вынужден начать все с самого начала в четвертом по уровню дивизионе Франции.

Новый главный тренер команды Бруно Ирлес поделился своими планами на возрождение французского клуба:

"Я хочу вернуть клуб в Лигу 1. Думаю ли я о Европе? Ну, конечно. Я подписал контракт с "Бордо", а не с клубом, который обречен".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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