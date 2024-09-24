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ПСЖ представил третью форму на сезон 2024/25
Стильный комплект чемпиона Франции
Paris Saint-Germain
"Пари Сен-Жермен" и американский бренд Jordan презентовали третий комплект игровой формы команды на текущий сезон.
"Эта форма символизирует союз парижской роскоши и спортивных достижений. Эта бледно-розовая майка, украшенная черной полосой, отражает стремление обоих брендов сочетать элегантность и смелость, отражая при этом уникальный дух Клуба нового поколения.
Вместе "Пари Сен-Жермен" и Jordan продолжают расширять границы стиля и спорта. Эта футболка, созданная с учетом поколений и жанров, выходит далеко за рамки простого игрового комплекта. Он продолжает энергию и волнение парижского лета 2024 года - периода, когда город блистал на международной арене своими спортивными выступлениями и уникальным стилем. Символ принадлежности и гордости, он воплощает желание болельщиков и спортсменов уверенно заявить о себе на поле и за его пределами", - говорится в сообщении пресс-службы "красно-синих".
Впервые в новой форме "ПСЖ" сыграет 27 сентября в матче Лиги 1 против "Ренна".
????????✔️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2024
Le Paris Saint-Germain et Jordan dévoilent aujourd’hui leur nouveau maillot Third. ✔️
✨ #PSGxJordan
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