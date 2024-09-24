Энрике: Мбаппе - человек с исключительными личностными качествами. Очень жаль, что он перешёл в Реал

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился мнением о бывшем форварде парижан Килиане Мбаппе.

"В случае с Килианом я познакомился с замечательным игроком. Человеком с исключительными личностными качествами. Это редко встречается у футболистов такого уровня. Человечный, ласковый, заботливый... Чудесный игрок.

Очень жаль, что он перешёл в "Реал Мадрид", особенно в этот период", - сказал Энрике во время интервью Movistar+.