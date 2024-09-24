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Энрике: Мбаппе - человек с исключительными личностными качествами. Очень жаль, что он перешёл в Реал

Франция

Сожаления испанского специалиста

Энрике: Мбаппе - человек с исключительными личностными качествами. Очень жаль, что он перешёл в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился мнением о бывшем форварде парижан Килиане Мбаппе.

"В случае с Килианом я познакомился с замечательным игроком. Человеком с исключительными личностными качествами. Это редко встречается у футболистов такого уровня. Человечный, ласковый, заботливый... Чудесный игрок.

Очень жаль, что он перешёл в "Реал Мадрид", особенно в этот период", - сказал Энрике во время интервью Movistar+.

Напомним, Энрике и Мбаппе вместе поработали в "ПСЖ" в сезоне 2023/24.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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