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Энрике: Мбаппе - человек с исключительными личностными качествами. Очень жаль, что он перешёл в Реал
Сожаления испанского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился мнением о бывшем форварде парижан Килиане Мбаппе.
"В случае с Килианом я познакомился с замечательным игроком. Человеком с исключительными личностными качествами. Это редко встречается у футболистов такого уровня. Человечный, ласковый, заботливый... Чудесный игрок.
Очень жаль, что он перешёл в "Реал Мадрид", особенно в этот период", - сказал Энрике во время интервью Movistar+.
Напомним, Энрике и Мбаппе вместе поработали в "ПСЖ" в сезоне 2023/24.
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