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Скандальный экс-игрок Ман Сити мог зимой вернуться в Марсель
Трансфер сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Марселя" Мехди Бенатиа был заинтересован в возвращении Бенжамена Менди на "Велодром" в январское трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.
Менди перешел в "Марсель" из своего родного клуба "Гавр" в 2013 году. Бывший игрок сборной Франции провёл в стане "бело-голубых" три следующих сезона, а затем отправился в "Монако", с которым стал чемпионом Лиги 1.
В 2017 году Бенжамен был куплен "Манчестер Сити", а в 2021 был отстранен из-за предъявления обвинений в сексуальном изнасиловании.
В июле 2023 года Менди был оправдан по всем пунктам обвинений, и вскоре присоединился к "Лорьяну".
По итогам прошлого сезона "Лорьян" вылетел в Лигу 2. В нынешней кампании 30-летний француз ещё не провёл ни одного матча.
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