Инвестиционный фонд CVC требует от президента LFP возместить 1,5 миллиона евро

Инвестиционный фонд CVC обвинил президента Французской профессиональной футбольной лиги (LFP) Винсента Лабрюна в незаконном получении части зарплаты.

Как сообщает издание L'Équipe, CVC требует от Лабрюна возмещения 1,5 миллиона евро. Поскольку представители инвестиционного фонда обнаружили, что половина зарплаты Винсента выплачивалась через LFP Media, компанию, которую контролируют как представители LFP, так и инвесторы CVC.

В сентябре 2022 года совет директоров LFP повысил зарплату Лабрюна с 400 000 евро до 1,2 миллиона евро. Это обсуждение было проведено секретно и не было записано в протоколе заседания.

После повышения заработной платы Лабрюн, как утверждается, выставил счет на половину своей новой зарплаты LFP Media, не проконсультировавшись с CVC, которые владеют 13% акций компании после инвестирования 1,5 миллиарда евро в ее создание в 2022 году.

L'Équipe пишет, что этот платеж остался незамеченным, поскольку он был включен в общий бюджет организации вместе с операционными расходами LFP, которые покрывала коммерческая компания.