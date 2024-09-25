Монако представил ретро-форму, приуроченную к 100-летию клуба

В 2024 году "Монако" отмечает 100 лет с момента своего основания.

В честь этого события княжеский клуб и итальянская компания Kappa представила коллекционную футболку ограниченной серии, вдохновленную первой формой, которую носили игроки монегасков в 1924 году.

"Эта черная туника, пропитанная историей и традициями, отдает дань уважения первым командам и первым людям, защищавшим цвета клуба в его ранние дни. Ее белый воротник-поло, идентичный воротнику 1924 года, придает ей редкую элегантность и подлинность", - говорится в сообщении пресс-службы "Монако".

28 сентября "Монако" примет дома "Монпелье" в рамках Лиги 1.