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Дешам - о завершении карьеры Варана: Мы должны уважать его решение

Франция

Специалист высказался о завершении карьеры чемпиона мира-2018

Дешам - о завершении карьеры Варана: Мы должны уважать его решение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дидье Дешам, наставник сборной Франции, высказался о бывшем центральном защитнике команды Рафаэле Варане, который 25 сентября объявил о завершении своей карьеры.

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"Зная Рафаэля, это решение он обдумывал очень долго. Поэтому оно является правильным, и мы должны его уважать. Скорость, видение, техника, менталитет... Варан обладал всеми качествами, необходимыми для достижения такой замечательной карьеры.

В течение десяти лет сборная Франции была для него еще одной семьей. Когда он впервые прибыл в национальную команду, Рафаэль быстро зарекомендовал себя как лидера на поле, но также и вне его".

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Дидье Дешам Рафаэль Варан
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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