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Дешам - о завершении карьеры Варана: Мы должны уважать его решение
Специалист высказался о завершении карьеры чемпиона мира-2018
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, наставник сборной Франции, высказался о бывшем центральном защитнике команды Рафаэле Варане, который 25 сентября объявил о завершении своей карьеры.
"Зная Рафаэля, это решение он обдумывал очень долго. Поэтому оно является правильным, и мы должны его уважать. Скорость, видение, техника, менталитет... Варан обладал всеми качествами, необходимыми для достижения такой замечательной карьеры.
В течение десяти лет сборная Франции была для него еще одной семьей. Когда он впервые прибыл в национальную команду, Рафаэль быстро зарекомендовал себя как лидера на поле, но также и вне его".
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