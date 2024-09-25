Дешам - о завершении карьеры Варана: Мы должны уважать его решение

Дидье Дешам, наставник сборной Франции, высказался о бывшем центральном защитнике команды Рафаэле Варане, который 25 сентября объявил о завершении своей карьеры.

"Зная Рафаэля, это решение он обдумывал очень долго. Поэтому оно является правильным, и мы должны его уважать. Скорость, видение, техника, менталитет... Варан обладал всеми качествами, необходимыми для достижения такой замечательной карьеры.

В течение десяти лет сборная Франции была для него еще одной семьей. Когда он впервые прибыл в национальную команду, Рафаэль быстро зарекомендовал себя как лидера на поле, но также и вне его".