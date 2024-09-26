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Энрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе

Франция

Перебор звёзд в нападении Энрике не нужен

Энрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что не стал бы тренировать команду, играй в ней одновременно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

"Я бы не стал тренировать "ПСЖ" с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у "ПСЖ" было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного", - сказал испанский специалист в интервью Marca.

Ранее трио Месси - Мбаппе - Неймар выступали вместе за "ПСЖ" в период 2021 по 2022 год.

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Лионель Месси Неймар Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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