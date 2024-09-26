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Энрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе
Перебор звёзд в нападении Энрике не нужен
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что не стал бы тренировать команду, играй в ней одновременно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
"Я бы не стал тренировать "ПСЖ" с Месси, Неймаром и Мбаппе.
Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у "ПСЖ" было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного", - сказал испанский специалист в интервью Marca.
Ранее трио Месси - Мбаппе - Неймар выступали вместе за "ПСЖ" в период 2021 по 2022 год.
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