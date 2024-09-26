Энрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что не стал бы тренировать команду, играй в ней одновременно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

"Я бы не стал тренировать "ПСЖ" с Месси, Неймаром и Мбаппе. Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у "ПСЖ" было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного", - сказал испанский специалист в интервью Marca.

Ранее трио Месси - Мбаппе - Неймар выступали вместе за "ПСЖ" в период 2021 по 2022 год.