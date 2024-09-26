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Энди Кэрролл о своем переходе в Бордо: Я люблю играть в футбол, и это то, ради чего я сюда приехал

Франция

Англичанин уже начал приносить пользу своему новому клубу

Энди Кэрролл о своем переходе в Бордо: Я люблю играть в футбол, и это то, ради чего я сюда приехал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На прошлой неделе экс-игрок "Ливерпуля" Энди Кэрролл перешел в "Бордо". Футбольная общественность была очень удивлена выбором английского форварда, поскольку в результате финансовых проблем жирондисты в августе были отправлены в четвертую по силе лигу страны. 35-летний игрок уже в первом поединке за новый клуб отметился дублем против "Шатобриана" и помог получить "Бордо" одно очко. В интервью RMC Sport Энди Кэрролл объяснил свое решение присоединиться к жирондистам.

"Это замечательный проект... К сожалению, клуб опустился на несколько дивизионов, но это замечательный клуб, и мы попытаемся вернуть его туда, где он должен быть. Да, я наслаждался своей жизнью во Франции в прошлом году и вот появилась такая возможность. Это замечательный клуб с замечательными болельщиками. Тренировочные площадки исключительные, и я хотел быть частью этой истории. Знаете, я просто люблю футбол и это была возможность сыграть за великий французский клуб. В конце концов, не имеет значения на каком уровне ты играешь. Я люблю играть в футбол, и это то, ради чего я сюда приехал. Я очень надеюсь, что мы сможем достичь наших целей в этом сезоне", - заявил Энди Кэрролл.

Добавим, что контракт английского форварда с "Бордо" рассчитан до 2026 года.

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Энди Кэрролл Бордо
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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