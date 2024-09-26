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Энрике готов отказаться от части зарплаты, чтобы больше не общаться с журналистами
Луис Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление, которое он сделал в документальном фильме о себе, о готовности сократить зарплату на 25%, чтобы больше не общаться с журналистами.
Испанец не только подтвердил свои слова, но и заявил, что готов пойти на еще большие уступки:
"Если вы скажете мне прямо сейчас, подписать бумагу, что я больше никогда не буду говорить с прессой, и вы заберете 25, или даже до 50% моей зарплаты, я подпишу ее", - заявил Энрике.
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