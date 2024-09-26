  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Энрике готов отказаться от части зарплаты, чтобы больше не общаться с журналистами
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике готов отказаться от части зарплаты, чтобы больше не общаться с журналистами

Франция

Луис Энрике

Энрике готов отказаться от части зарплаты, чтобы больше не общаться с журналистами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление, которое он сделал в документальном фильме о себе, о готовности сократить зарплату на 25%, чтобы больше не общаться с журналистами.

Испанец не только подтвердил свои слова, но и заявил, что готов пойти на еще большие уступки:

"Если вы скажете мне прямо сейчас, подписать бумагу, что я больше никогда не буду говорить с прессой, и вы заберете 25, или даже до 50% моей зарплаты, я подпишу ее", - заявил Энрике.

Читайте такжеЭнрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе

По теме
yellow-arrow
Энди Кэрролл о своем переходе в Бордо: Я люблю играть в футбол, и это то, ради чего я сюда приехал
yellow-arrow
Энрике: Не стал бы тренировать ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе
yellow-arrow
Марсель Де Дзерби интересуется Мудриком
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости