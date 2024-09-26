Энрике готов отказаться от части зарплаты, чтобы больше не общаться с журналистами

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление, которое он сделал в документальном фильме о себе, о готовности сократить зарплату на 25%, чтобы больше не общаться с журналистами.

Испанец не только подтвердил свои слова, но и заявил, что готов пойти на еще большие уступки: