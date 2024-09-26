Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женезио - о расписании Лилля: Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой
Специалист возмущен плотным графиком команды
Фото: shakhtar.com
Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио недоволен расписанием матчей команды.
"Я удивлен, это еще мягко сказано. Такое расписание - это просто безответственно... поехать в Монако, Мадрид, а потом играть с Лансом в субботу.
Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой, чтобы поберечь себя для дерби. А потом нас будут критиковать за то, что мы не выложились на все сто процентов в Лиге чемпионов".
Напомним, что ближайший матч "Лилля" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Гавра".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет
- Эксперт - о поражении Динамо от Лацио: Сложилась ассоциация, что нам набили рожу и показали наше место
- 85 минут вдесятером — и все равно победа. Лион — Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн