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Женезио - о расписании Лилля: Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой

Франция

Специалист возмущен плотным графиком команды

Женезио - о расписании Лилля: Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио недоволен расписанием матчей команды.

"Я удивлен, это еще мягко сказано. Такое расписание - это просто безответственно... поехать в Монако, Мадрид, а потом играть с Лансом в субботу.

Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой, чтобы поберечь себя для дерби. А потом нас будут критиковать за то, что мы не выложились на все сто процентов в Лиге чемпионов".

Напомним, что ближайший матч "Лилля" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Гавра".

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Бруно Женезио Лилль
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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