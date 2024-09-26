Женезио - о расписании Лилля: Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио недоволен расписанием матчей команды.

"Я удивлен, это еще мягко сказано. Такое расписание - это просто безответственно... поехать в Монако, Мадрид, а потом играть с Лансом в субботу.

Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой, чтобы поберечь себя для дерби. А потом нас будут критиковать за то, что мы не выложились на все сто процентов в Лиге чемпионов".