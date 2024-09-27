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"Мы должны быть на высоте". Де Дзерби высказался об игре против Страсбура
Специалист поделился своими мыслями о матче Лиги 1
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выступил на пресс-конференции накануне матча против "Страсбура".
"Мне кажется, этот поединок может быть сложнее, чем против "Лиона". Мы должны быть на высоте: морально, физически, тактически. "Страсбур" - сильная, атакующая, молодая команда с хорошими игроками".
Напомним, что матч "Страсбур" - "Марсель" состоится 29 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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