"Мы должны быть на высоте". Де Дзерби высказался об игре против Страсбура

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выступил на пресс-конференции накануне матча против "Страсбура".

"Мне кажется, этот поединок может быть сложнее, чем против "Лиона". Мы должны быть на высоте: морально, физически, тактически. "Страсбур" - сильная, атакующая, молодая команда с хорошими игроками".