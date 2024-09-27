  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Мы должны быть на высоте". Де Дзерби высказался об игре против Страсбура
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы должны быть на высоте". Де Дзерби высказался об игре против Страсбура

Франция
Обновлено

Специалист поделился своими мыслями о матче Лиги 1

"Мы должны быть на высоте". Де Дзерби высказался об игре против Страсбура

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выступил на пресс-конференции накануне матча против "Страсбура".

"Мне кажется, этот поединок может быть сложнее, чем против "Лиона". Мы должны быть на высоте: морально, физически, тактически. "Страсбур" - сильная, атакующая, молодая команда с хорошими игроками".

Напомним, что матч "Страсбур" - "Марсель" состоится 29 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеБавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
По теме
yellow-arrow
Мбаппе и ПСЖ снова встретятся в суде: конфликт не решен
yellow-arrow
Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
yellow-arrow
Женезио - о расписании Лилля: Возможно, мы поедем в Мадрид резервной командой
Марсель Страсбур Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости