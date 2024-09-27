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Мбаппе и ПСЖ снова встретятся в суде: конфликт не решен

Франция
Обновлено

Конфликт между Килианом и Пари Сен-Жермен набирает обороты

Мбаппе и ПСЖ снова встретятся в суде: конфликт не решен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Однако французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

Как сообщает издание L'Équipe, 15 октября состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться спор между футболистом и его бывшим клубом.

Напомним, ранее юридический комитет Французской футбольной лиги обязал "ПСЖ" выплатить Мбаппе 55 миллионов евро. Однако парижский клуб обжаловал это решение.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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