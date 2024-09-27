Мбаппе и ПСЖ снова встретятся в суде: конфликт не решен

Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Однако французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

Как сообщает издание L'Équipe, 15 октября состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться спор между футболистом и его бывшим клубом.

Напомним, ранее юридический комитет Французской футбольной лиги обязал "ПСЖ" выплатить Мбаппе 55 миллионов евро. Однако парижский клуб обжаловал это решение.