Франция
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Лига 1. Монако – Монпелье 2:1. Камара вырывает победу на последних секундах
Монегаски добились своего на 8-й компенсированной
Фото: AS Monaco, Х
Лига 1. 6-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Монпелье 2:1
Голы: Балогун 32, Камара 90+8 – Нзингула 16
Удаление: Кулибали 90+2
Монако: Кен, Кайо Энрике (Уаттара, 78), Салису, Синго, Вандерсон (Тезе, 78), Головин, Закария, Бен-Сегир (Камара, 67), Аклиуш (Иленикена, 67), Эмболо, Балогун
Монпелье: Берто, Минкарелли, Саньян, Омерагич, Сако (Тшато, 46), Файяд, Нжингула (Туре, 68), Кулибали, Саванье, Норден (Хазри, 74), Адамс (Силла, 90)
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