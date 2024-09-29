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Лига 1. Монако – Монпелье 2:1. Камара вырывает победу на последних секундах

Франция

Монегаски добились своего на 8-й компенсированной

Лига 1. Монако – Монпелье 2:1. Камара вырывает победу на последних секундах

Фото: AS Monaco, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 6-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Монпелье 2:1

Голы: Балогун 32, Камара 90+8 – Нзингула 16

Удаление: Кулибали 90+2

Монако: Кен, Кайо Энрике (Уаттара, 78), Салису, Синго, Вандерсон (Тезе, 78), Головин, Закария, Бен-Сегир (Камара, 67), Аклиуш (Иленикена, 67), Эмболо, Балогун

Монпелье: Берто, Минкарелли, Саньян, Омерагич, Сако (Тшато, 46), Файяд, Нжингула (Туре, 68), Кулибали, Саванье, Норден (Хазри, 74), Адамс (Силла, 90)

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