Франция
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Лига 1. Страсбур – Марсель 1:0. Первая неудача Де Дзерби
Олимпик потерпел первое поражение в кампании
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Х
Лига 1. 6-й тур
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Марсель 1:0
Гол: Диегу Морейра 40
Страсбур: Петрович, Сарр, Соу, Дуэ, Диегу Морейра (Мванга, 89), Дукуре, Нанаси (Сеная, 83), Сантос, Диарра, Баква (Силла, 77), Эмега (Мара, 89)
Марсель: Рульи, Брассье (Гарсия, 83), Корнелиус, Хейбьерг, Мурильо, Коне (Рабьо, 62), Кондогбиа, Харит (Мопе, 63), Луис Энрике (Карбони, 71), Гринвуд, Ваи (Роу, 62)
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