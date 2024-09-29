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Лига 1. Страсбур – Марсель 1:0. Первая неудача Де Дзерби

Франция

Олимпик потерпел первое поражение в кампании

Лига 1. Страсбур – Марсель 1:0. Первая неудача Де Дзерби

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 6-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Марсель 1:0

Гол: Диегу Морейра 40

Страсбур: Петрович, Сарр, Соу, Дуэ, Диегу Морейра (Мванга, 89), Дукуре, Нанаси (Сеная, 83), Сантос, Диарра, Баква (Силла, 77), Эмега (Мара, 89)

Марсель: Рульи, Брассье (Гарсия, 83), Корнелиус, Хейбьерг, Мурильо, Коне (Рабьо, 62), Кондогбиа, Харит (Мопе, 63), Луис Энрике (Карбони, 71), Гринвуд, Ваи (Роу, 62)

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