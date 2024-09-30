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Антуан Гризманн объявил о завершении международной карьеры

Франция
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Довольно неожиданное заявление

Антуан Гризманн объявил о завершении международной карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В то время как Дидье Дешам в этот четверг должен объявить свой список на октябрьский международный перерыв, Антуан Гризманн только что всколыхнул весь футбольный мир. 33-летний нападающий сборной Франции объявил о завершении международной карьеры на собственной странице Х.

"С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо вам за это замечательное триколорное приключение и до новых встреч", - говорится в заявлении француза.

Напомним, что Антуан Гризманн в составе "синих" провел 137 матчей, где отметился 44 голами и 38 ассистами. Нападающий вместе со своей сборной побеждал на Чемпионате мира - 2018 и в Лиге Наций - 2021, также он является вице-чемпионом мира (2022 г.) и Европы (2016 г.). Кроме того, на домашнем ЧЕ-2016 Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов), а также признали лучшим игроком соревнований.

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Франция Антуан Гризманн
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Источник:
Антуан Грізманн
Опубликовал: Александр Гресь
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