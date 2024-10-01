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Голкипер Лиона Антони Лопеш летом мог присоединиться к Ливерпулю
Футболист сожалеет о том, что решил остаться во Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Воспитанник "Лиона" Антони Лопеш уже 13 лет проводит в основной команде "ткачей". Впрочем, в этом сезоне голкипера на скамейку запасных посадил главный тренер Пьер Саж и еще ни разу не появлялся на поле. В интервью L'Equipe 34-летний португалец признался, что во время летнего межсезонья к нему обращался "Ливерпуль", но он отклонил предложение. Об этом решении он теперь сожалеет.
"У меня были предложения в самом начале трансферного окна. Особенным было предложение от очень большой европейской команды ("Ливерпуль"). Честно говоря, на тот момент я не ставил себе цель быть вторым номером. Но если бы это произошло ближе к дедлайну, возможно, мой выбор был бы другим", - заявил голкипер.
Добавим, что контракт Антони Лопеша с "Лионом" рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне голкипер провел 33 матча, из которых 10 отстоял на ноль.
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