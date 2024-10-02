Президент Лиги профессионального футбола Франции сократил свою зарплату на 30%

Президент Лиги профессионального футбола Франции (LFP) Венсан Лабрюн выполнил свое предвыборное обещание и согласился на сокращение зарплаты на 30%.

Это решение стало результатом неудачных переговоров по продаже телевизионных прав на период 2024-2029 годов и необходимости уменьшить операционные расходы организации.

Ранее, в сентябре 2022 года, зарплату Лабрюна повысили до 400 000 евро в год в качестве вознаграждения за успешное привлечение инвестиций.