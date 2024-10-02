Дембеле возвращается в состав ПСЖ: конфликт с Энрике исчерпан

Правый вингер Усман Дембеле готов вернуться в состав "ПСЖ". Ожидается, что футболист сыграет в ближайшем матче Лиги 1 против "Ниццы".

Причиной отсутствия Дембеле в предыдущем матче Лиги чемпионов против "Арсенала" стал конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике. Как сообщает Фабрицио Романо, игрок извинился перед наставником.

6 октября состоится матч "ПСЖ" - "Ницца". Начало - в 21:45 по киевскому времени.