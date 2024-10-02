  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Дембеле возвращается в состав ПСЖ: конфликт с Энрике исчерпан
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дембеле возвращается в состав ПСЖ: конфликт с Энрике исчерпан

Франция

Игрок извинился перед Луисом

Дембеле возвращается в состав ПСЖ: конфликт с Энрике исчерпан

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер Усман Дембеле готов вернуться в состав "ПСЖ". Ожидается, что футболист сыграет в ближайшем матче Лиги 1 против "Ниццы".

Причиной отсутствия Дембеле в предыдущем матче Лиги чемпионов против "Арсенала" стал конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике. Как сообщает Фабрицио Романо, игрок извинился перед наставником.

6 октября состоится матч "ПСЖ" - "Ницца". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеАрсенал сильнее ПСЖ, победы Барсы и Сити, Иньеста завершил карьеру. Главные новости за 1 октября
По теме
yellow-arrow
Президент Лиги профессионального футбола Франции сократил свою зарплату на 30%
yellow-arrow
Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1
yellow-arrow
Голкипер Лиона Антони Лопеш летом мог присоединиться к Ливерпулю
Луис Энрике Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости