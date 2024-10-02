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Дембеле возвращается в состав ПСЖ: конфликт с Энрике исчерпан
Игрок извинился перед Луисом
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер Усман Дембеле готов вернуться в состав "ПСЖ". Ожидается, что футболист сыграет в ближайшем матче Лиги 1 против "Ниццы".
Причиной отсутствия Дембеле в предыдущем матче Лиги чемпионов против "Арсенала" стал конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике. Как сообщает Фабрицио Романо, игрок извинился перед наставником.
6 октября состоится матч "ПСЖ" - "Ницца". Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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