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Эвра: При всем уважении к Мбаппе, но он пока не дотягивает до уровня Бензема
Лидером сборной Франции считает Гризманна
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказал свое мнение о нападающем Килиане Мбаппе.
"Это не Дешам, а вся Франция дала Мбаппе слишком много. Ему отдали ключи от "ПСЖ", теперь ему дают ключи от сборной Франции, но Мбаппе еще молодой игрок.
Я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан, чтобы он приводил команду к победам. Кобе Брайант прежде всего заботился о своих показателях. Это был невероятный игрок, но я хочу, чтобы Мбаппе стал, как Майкл Джордан, и делал победителями свою команду.
Конечно, я без сомнения отдал бы капитанскую повязку Гризманну! Я бы никогда не дал ее Мбаппе. Вы отдаете ему все! Как вы хотите, чтобы он был мотивирован после этого? Если тебе дают все, будет ли у тебя желание выкладываться полностью?
Если ты вызовешь его (в сборную) и он получит травму, это лучший способ испортить отношения с Пересом. "Реал" - это не "ПСЖ“, ты не можешь рисковать. Но это вы создали легенду вокруг Мбаппе. При всем уважении к нему он пока не дотягивает до уровня Бензема", - сказал Эвра.
25-летний Мбаппе сыграл за сборную Франции 80 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 26 ассистов.
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