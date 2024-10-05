Эвра: При всем уважении к Мбаппе, но он пока не дотягивает до уровня Бензема

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказал свое мнение о нападающем Килиане Мбаппе.

"Это не Дешам, а вся Франция дала Мбаппе слишком много. Ему отдали ключи от "ПСЖ", теперь ему дают ключи от сборной Франции, но Мбаппе еще молодой игрок.

Я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан, чтобы он приводил команду к победам. Кобе Брайант прежде всего заботился о своих показателях. Это был невероятный игрок, но я хочу, чтобы Мбаппе стал, как Майкл Джордан, и делал победителями свою команду.

Конечно, я без сомнения отдал бы капитанскую повязку Гризманну! Я бы никогда не дал ее Мбаппе. Вы отдаете ему все! Как вы хотите, чтобы он был мотивирован после этого? Если тебе дают все, будет ли у тебя желание выкладываться полностью?

Если ты вызовешь его (в сборную) и он получит травму, это лучший способ испортить отношения с Пересом. "Реал" - это не "ПСЖ“, ты не можешь рисковать. Но это вы создали легенду вокруг Мбаппе. При всем уважении к нему он пока не дотягивает до уровня Бензема", - сказал Эвра.