Франция
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Лига 1. Ренн – Монако 1:2. Монегаски продлевают серию побед
Первое место и 4-я победа кряду
Фото: AS Monaco, X
Лига 1. 7-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Монако 1:2
Голы: Блас 11 – Керер 6, Балогун 22
Ренн: Манданда, Файе (Ассиньон, 71), Эстигор, Сейду, Трюффер (Жота, 80), Матусива, Камара (Гомес, 71), Хатебур, Гренбек (Гуири, 45+3), Блас, Калимуэндо (Нагида, 80)
Монако: Кен, Мависса Элеби (Салису, 83), Керер, Синго, Бен-Сегир (Головин, 70), Минамино, Уаттара (Диатта, 71), Закария, Камара (Магасса, 83), Вандерсон, Балогун (Иленикена, 64)
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