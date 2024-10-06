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Лига 1. Ренн – Монако 1:2. Монегаски продлевают серию побед

Франция

Первое место и 4-я победа кряду

Лига 1. Ренн – Монако 1:2. Монегаски продлевают серию побед

Фото: AS Monaco, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 7-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Монако 1:2

Голы: Блас 11 – Керер 6, Балогун 22

Ренн: Манданда, Файе (Ассиньон, 71), Эстигор, Сейду, Трюффер (Жота, 80), Матусива, Камара (Гомес, 71), Хатебур, Гренбек (Гуири, 45+3), Блас, Калимуэндо (Нагида, 80)

Монако: Кен, Мависса Элеби (Салису, 83), Керер, Синго, Бен-Сегир (Головин, 70), Минамино, Уаттара (Диатта, 71), Закария, Камара (Магасса, 83), Вандерсон, Балогун (Иленикена, 64)

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