Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге

Грузинский вингер Зурико Давиташвили оформил хет-трик в Лиге 1 за "Сент-Этьен". Это помогло его клубу победить "Осер". Это его первые голы за новый клуб.

Давиташвили стал вторым игроком из Грузии, который оформил хет-трик в ТОП-5 лигах. Первым игроком был Александр Иашвили, играя в немецком "Фрайбурге". Нападающий забил 3 гола в матче против "Вольфсбурга", что принесло его команде победу со счётом 3:2

Игрок перешёл в "Сент-Этьен" в этом сезоне. Сумма выкупа игрока составила 6 млн евро.

Видеообзор матча "Сент-Этьен – Осер".