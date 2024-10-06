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Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге

Франция

Это его первые голы за новый клуб.

Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Грузинский вингер Зурико Давиташвили оформил хет-трик в Лиге 1 за "Сент-Этьен". Это помогло его клубу победить "Осер". Это его первые голы за новый клуб.

Давиташвили стал вторым игроком из Грузии, который оформил хет-трик в ТОП-5 лигах. Первым игроком был Александр Иашвили, играя в немецком "Фрайбурге". Нападающий забил 3 гола в матче против "Вольфсбурга", что принесло его команде победу со счётом 3:2

Игрок перешёл в "Сент-Этьен" в этом сезоне. Сумма выкупа игрока составила 6 млн евро.

Видеообзор матча "Сент-Этьен – Осер".

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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