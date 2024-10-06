Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге
Это его первые голы за новый клуб.
Getty Images/Global Images Ukraine
Грузинский вингер Зурико Давиташвили оформил хет-трик в Лиге 1 за "Сент-Этьен". Это помогло его клубу победить "Осер". Это его первые голы за новый клуб.
Давиташвили стал вторым игроком из Грузии, который оформил хет-трик в ТОП-5 лигах. Первым игроком был Александр Иашвили, играя в немецком "Фрайбурге". Нападающий забил 3 гола в матче против "Вольфсбурга", что принесло его команде победу со счётом 3:2
Игрок перешёл в "Сент-Этьен" в этом сезоне. Сумма выкупа игрока составила 6 млн евро.
Видеообзор матча "Сент-Этьен – Осер".
Популярное сейчас
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Примера. Реал Мадрид — Вильярреал 2:0. Сухарь Лунина, шедевр Винисиуса и нереализация Субмарины
- Эвра: При всем уважении к Мбаппе, но он пока не дотягивает до уровня Бензема
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права