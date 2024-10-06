Скандал завершился. ПСЖ официально вернул звездного футболиста в состав после конфликта с тренером

ПСЖ объявил заявку на сегодняшний поединок чемпионата Франции против Ниццы. Там нашлось место и Усману Дембелу.

???? Le groupe Rouge & Bleu pour le déplacement à Nice !#OGCNPSG pic.twitter.com/CpQNU4gOWL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2024

Предыдущий матч парижан против "Арсенала" в Лиге чемпионов француз провел вне заявки. Таково было решение тренера Луиса Энрике после конфликта с футболистом.

Испанский наставник ранее сообщил, что "просто возник вопрос об обязательствах Дембеле перед командой". Драки между ними не было, как доносили определенные слухи.

"Ницца" и ПСЖ встретятся сегодня в 21:45.

Сейчас парижане идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Франции. Они уступают первому "Монако" тремя очками, но имеют именно сегодняшнюю игру в запасе.