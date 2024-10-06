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Скандал завершился. ПСЖ официально вернул звездного футболиста в состав после конфликта с тренером
Последний матч он пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine
ПСЖ объявил заявку на сегодняшний поединок чемпионата Франции против Ниццы. Там нашлось место и Усману Дембелу.
???? Le groupe Rouge & Bleu pour le déplacement à Nice !#OGCNPSG pic.twitter.com/CpQNU4gOWL— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2024
Предыдущий матч парижан против "Арсенала" в Лиге чемпионов француз провел вне заявки. Таково было решение тренера Луиса Энрике после конфликта с футболистом.
Испанский наставник ранее сообщил, что "просто возник вопрос об обязательствах Дембеле перед командой". Драки между ними не было, как доносили определенные слухи.
"Ницца" и ПСЖ встретятся сегодня в 21:45.
Сейчас парижане идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Франции. Они уступают первому "Монако" тремя очками, но имеют именно сегодняшнюю игру в запасе.
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