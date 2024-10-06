Бывшая звезда АПЛ зажигает в четвертом дивизионе Франции. ВИДЕО

В эту субботу Энди Кэрролл, о котором идет речь, снова отметился дублем в матче за "Бордо", принеся победу своей команде. Есть видео:

???? ENCORE LUI ! ANDY CARROLL OUVRE LE SCORE POUR LES GIRONDINS ! Son 3e but en 2 matchs !



Et la célébration directement avec les supporters des @girondins ????????⚪️#Girondins #FCGB @tv7_sudouest pic.twitter.com/AxOTRCmVc7 — Free FOOT (@FreeFoot) October 5, 2024



В сентябре этого года 35-летний Энди Кэрролл решил покинуть французский клуб "Амьен" из Лиги 2, чтобы присоединиться к "Бордо", который ныне находится в очень тяжелом положении, находясь в зоне вылета в четвертом по силе дивизионе Франции. Английский нападающий успел отметиться 4 голами в первых двух матчах за новый клуб.



Ранее Кэрролл объяснил такой выбор продолжения своей карьеры собственным желанием вернуть славу 6-кратным чемпионам Франции.