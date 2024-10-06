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Бывшая звезда АПЛ зажигает в четвертом дивизионе Франции. ВИДЕО

Франция

Экс-игрок Ливерпуля и сборной Англии блестяще прощается с футболом

Бывшая звезда АПЛ зажигает в четвертом дивизионе Франции. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

В эту субботу Энди Кэрролл, о котором идет речь, снова отметился дублем в матче за "Бордо", принеся победу своей команде. Есть видео:


В сентябре этого года 35-летний Энди Кэрролл решил покинуть французский клуб "Амьен" из Лиги 2, чтобы присоединиться к "Бордо", который ныне находится в очень тяжелом положении, находясь в зоне вылета в четвертом по силе дивизионе Франции. Английский нападающий успел отметиться 4 голами в первых двух матчах за новый клуб.

Ранее Кэрролл объяснил такой выбор продолжения своей карьеры собственным желанием вернуть славу 6-кратным чемпионам Франции.

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