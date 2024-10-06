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Нападающий сборной США получил травму в победном для Монако матче

Франция

Фоларин Балогун рискует пропустить матчи национальной сборной

Нападающий сборной США получил травму в победном для Монако матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной США и "Монако" Фоларин Балогун вывихнул левое плечо в матче Лиги 1 против "Ренна" в эту субботу. В ближайшее время Балогун пройдет обследование, чтобы определить дальнейший курс действий.

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23-летний игрок забил победный гол за "монегасков" в первом тайме, чем помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, но был вынужден покинуть поле на 64-й минуте. Балогун был вызван в состав сборной США, которой ныне руководит Маурисио Почеттино, однако теперь рискует пропустить октябрьский тренировочный сбор.

Балогун забил 3 гола в шести матчах Лиги 1 за "Монако" в этом сезоне. Он присоединился к "Монако" из "Арсенала" летом 2023 года. Всего он забил 11 голов и имеет в своем активе 8 ассистов в 41 матче за клуб во всех турнирах.

В прошлом году Балогун определился с футбольным гражданством, выбрав сборную США, за которую забил 5 голов в 17 матчах, став основным нападающим национальной команды.

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Маурисио Почеттино Монако Сборная США
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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