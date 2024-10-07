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Парижане теряют первую строчку Лиги 1. Ницца - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча
Возглавил таблицу "Монако"
Esporte News Mundo
"Пари Сен-Жермен" не смог в гостях переиграть "Ниццу".
За хозяев в первом тайме отличился Али Абди, за парижан во второй половине матча - Нуну Мендеш.
После этой ничьи ПСЖ опустился на второе место в чемпионате Франции. "Ницца" в турнирной таблице на данный момент 9-я.
Лига 1. 7-й тур
Ницца, Альянц Ривьера
"Ницца" – ПСЖ 1:1
Голы: Абди 39 – Мендеш 52
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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