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Парижане теряют первую строчку Лиги 1. Ницца - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Возглавил таблицу "Монако"

Парижане теряют первую строчку Лиги 1. Ницца - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Esporte News Mundo

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"Пари Сен-Жермен" не смог в гостях переиграть "Ниццу".

За хозяев в первом тайме отличился Али Абди, за парижан во второй половине матча - Нуну Мендеш.

После этой ничьи ПСЖ опустился на второе место в чемпионате Франции. "Ницца" в турнирной таблице на данный момент 9-я.

Лига 1. 7-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

"Ницца" – ПСЖ 1:1

Голы: Абди 39 – Мендеш 52

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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