Один из лучших бомбардиров Лиги 1 не будет продлевать контракт со своим клубом

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид собирается искать новый вариант продолжения карьеры.

По информации инсайдера Маттео Моретто, 24-летний канадец не будет продлевать свой контракт с французским клубом, и станет свободным агентом по его истечении летом 2025 года.

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Напомним, Дэвид выступает за "Лилль" с 2020 года, и с тех пор принял участие в 196 матчах, в которых отметился 92 голами и 20 результативными передачами.

В услугах Джона уже заинтересованы "Милан", "Интер", "Ювентус" и "Арсенал".