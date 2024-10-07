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Один из лучших бомбардиров Лиги 1 не будет продлевать контракт со своим клубом
Пойдёт на повышение
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид собирается искать новый вариант продолжения карьеры.
По информации инсайдера Маттео Моретто, 24-летний канадец не будет продлевать свой контракт с французским клубом, и станет свободным агентом по его истечении летом 2025 года.
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Напомним, Дэвид выступает за "Лилль" с 2020 года, и с тех пор принял участие в 196 матчах, в которых отметился 92 голами и 20 результативными передачами.
В услугах Джона уже заинтересованы "Милан", "Интер", "Ювентус" и "Арсенал".
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