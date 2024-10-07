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Доннарумма: Критика меня не задевает, я к этому готов. Доволен собой
Ментальное состояние в порядке
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма проанализировал ничью с "Ниццей" (1:1) в чемпионате Франции.
"Первый тайм был не очень хорош, нам нужно играть лучше. Нам необходимо прибавлять, потому что это очень важно. Во втором тайме мы были лучше. Затем мы пропустили еще один гол, поэтому я очень расстроен этим, нам нужно быть более агрессивными.
Критика меня не задевает, я к этому готов. Доволен собой и работой с этой командой. До конца чемпионата еще далеко. Ничего страшного, что пока мы не первые, мы прибавим. Мы допустили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так же, как во втором тайме, то проведём очень хорошие матчи", - цитирует итальянца L'Equipe.
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