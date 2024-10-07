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Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции

Франция

Футболист надел ярко-желтую маску

Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраим Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции

Футболист был полностью закутан в ярко-желтую маску, которая плотно прилегала к голове, скрывая лицо спортсмена.

Напомним, что сборная Франции в рамках Лиги наций сыграет против Израиля и Бельгии 10 и 14 октября соответственно.

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Франция Ливерпуль Ибраима Конате
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