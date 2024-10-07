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Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции
Футболист надел ярко-желтую маску
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраим Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции
Футболист был полностью закутан в ярко-желтую маску, которая плотно прилегала к голове, скрывая лицо спортсмена.
???? « Vous ne savez pas qui je suis ? »— L'ÉQUIPE (@lequipe) October 7, 2024
L'arrivée mystérieuse de... Konaté à Clairefontaine !#lequipeFOOT pic.twitter.com/yBPXY37AcF
Напомним, что сборная Франции в рамках Лиги наций сыграет против Израиля и Бельгии 10 и 14 октября соответственно.
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