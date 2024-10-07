Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраим Конате удивил всех своим внешним видом, когда прибыл в лагерь сборной Франции

Футболист был полностью закутан в ярко-желтую маску, которая плотно прилегала к голове, скрывая лицо спортсмена.

???? « Vous ne savez pas qui je suis ? »



L'arrivée mystérieuse de... Konaté à Clairefontaine !#lequipeFOOT pic.twitter.com/yBPXY37AcF — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 7, 2024

Напомним, что сборная Франции в рамках Лиги наций сыграет против Израиля и Бельгии 10 и 14 октября соответственно.