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Форварда ПСЖ могут выставить на трансфер в зимнее трансферное окно
Окончательное решение будет принимать Луиса Энрике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рандаль Коло Муани оказался на "Парк де Пренс" в прошлом году. "ПСЖ" потратил на него огромные деньги, заплатив "Айнтрахту" 95 млн евро. Пока что нельзя сказать, что эта инвестиция себя оправдала.
По информации L'Equipe, француз не соответствует профилю центрального нападающего или "фальшивой девятки", созданному Луисом Энрике. По этой причине форвард не может вписаться в манеру игры парижан. Он также ограничен своими техническими навыками. Сам 25-летний игрок осознает свою позицию и знает, что ему будет трудно найти свое место в системе Энрике. Уже в январе "ПСЖ" может выйти с ним на трансферный рынок. Его не будут выталкивать из клуба, но ожидается, что испанский тренер примет решение относительно его будущего. Французское медиа подчеркивает, что "ПСЖ" не хочет терять своего игрока просто так. По данным transfermarkt, стоимость нападающего составляет 40 млн евро.
Добавим, что Рандаль Коло Муани в этом сезоне сыграл в 9 матчах (лишь дважды появлялся в основе) и отметился двумя голами.
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