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Игрок ПСЖ не последует за Мбаппе и не перейдет в мадридский Реал

Франция

Речь идет об Ашрафе Хакими

Игрок ПСЖ не последует за Мбаппе и не перейдет в мадридский Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вследствие ужасной травмы Дани Карвахаля "Реал" занялся поисками игрока, который мог бы заменить испанца на позиции правого защитника. У "сливочных" есть в наличии Лукас Васкес, однако все же он используется как вспомогательная единица, поэтому Флорентино Пересу нужен футболист, который сразу мог бы вписаться в основу команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Реал" рассматривал Ашрафа Хакими из "ПСЖ" как один из вариантов, который мог бы заменить капитана мадридцев. Впрочем, этот сценарий невозможен для реализации "сливочным". Хотя марокканец является воспитанником молодежной академии "Реала", однако футболист собирается продолжить свое сотрудничество с парижанами. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года, однако переговоры по новому соглашению сейчас очень продвинулись и близки к их завершению. Футболист может остаться в "ПСЖ" до 2030 года, а его зарплата может составить около 10 млн евро нетто за сезон.

Добавим, что в нынешней кампании Ашраф Хакими провел 8 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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