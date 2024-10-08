Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта инициировал подачу судебного иска против ПСЖ

Конфликт между футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и мэрией Парижа по строительству нового стадиона набирает новые обороты.

По информации Le Parisien, заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан инициировал подачу судебного иска против клуба, стремясь отменить решение региона о выделении "ПСЖ" 50 гектаров земли под строительство новой игровой площадки.

Это решение должно быть рассмотрено на заседании мэрии уже в четверг, 10 октября. "ПСЖ" расценивает этот шаг как попытку помешать клубу покинуть исторический "Парк де Пренс“ и переехать на новую арену.