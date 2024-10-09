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Red Bull планирует приобрести часть акций клуба французской Лиги 2
Новый этап для клуба
ФК "Париж" может перейти под новое руководство. Как сообщает издание L'Équipe, потенциальными покупателями являются компания Red Bull и семья Арно, которые ранее работали вместе в Формуле-1.
Нынешний президент и мажоритарный акционер клуба Пьер Ферраччи готовится к передаче власти. Согласно договору, он сохранит 30% акций до 2027 года, после чего планирует полностью выйти из состава акционеров. Ожидается, что Red Bull получит 15% акций, а семья Арно станет мажоритарным акционером с долей около 55-56%.
Новые владельцы имеют амбициозные планы по развитию клуба. Одной из задач является выход команды в Лигу 1 до конца текущего сезона.
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