Red Bull планирует приобрести часть акций клуба французской Лиги 2

ФК "Париж" может перейти под новое руководство. Как сообщает издание L'Équipe, потенциальными покупателями являются компания Red Bull и семья Арно, которые ранее работали вместе в Формуле-1.

Нынешний президент и мажоритарный акционер клуба Пьер Ферраччи готовится к передаче власти. Согласно договору, он сохранит 30% акций до 2027 года, после чего планирует полностью выйти из состава акционеров. Ожидается, что Red Bull получит 15% акций, а семья Арно станет мажоритарным акционером с долей около 55-56%.

Новые владельцы имеют амбициозные планы по развитию клуба. Одной из задач является выход команды в Лигу 1 до конца текущего сезона.