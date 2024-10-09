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"Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах". Кунде ответил на критику относительно одежды игроков сборной Франции
Футболист написал сообщение в Х
Фото - Аліна Єрофеєва
Правый защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал на критику бывшего игрока национальной команды Жан-Мишеля Ларке, который раскритиковал стиль одежды футболистов, приезжающих на сборы.
"Но, господа, не стоит воспринимать всерьез такую мелочь.
Столкнувшись с таким большим количеством доброты, у нас больше нет выбора. Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах и бутсах, не забыв прихватить с собой плащ, если пойдет дождь, господин Ларке", - написал Кунде в своем Х.
Напомним, поединок группового этапа Лиги наций между Израилем и Францией состоится 10 октября. Начало - в 21:45 по Киеву.
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