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"Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах". Кунде ответил на критику относительно одежды игроков сборной Франции

Франция

Футболист написал сообщение в Х

"Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах". Кунде ответил на критику относительно одежды игроков сборной Франции

Фото - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Правый защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал на критику бывшего игрока национальной команды Жан-Мишеля Ларке, который раскритиковал стиль одежды футболистов, приезжающих на сборы.

"Но, господа, не стоит воспринимать всерьез такую мелочь.

Столкнувшись с таким большим количеством доброты, у нас больше нет выбора. Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах и бутсах, не забыв прихватить с собой плащ, если пойдет дождь, господин Ларке", - написал Кунде в своем Х.

Напомним, поединок группового этапа Лиги наций между Израилем и Францией состоится 10 октября. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Источник:
Jules Kounde
Опубликовал: Екатерина Власова
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