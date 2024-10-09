"Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах". Кунде ответил на критику относительно одежды игроков сборной Франции

Правый защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал на критику бывшего игрока национальной команды Жан-Мишеля Ларке, который раскритиковал стиль одежды футболистов, приезжающих на сборы.

"Но, господа, не стоит воспринимать всерьез такую мелочь.

Столкнувшись с таким большим количеством доброты, у нас больше нет выбора. Обещаю, что на следующий сбор мы все приедем в спортивных костюмах и бутсах, не забыв прихватить с собой плащ, если пойдет дождь, господин Ларке", - написал Кунде в своем Х.