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Шкриньяр: Почему я не играю? Энрике даже не обсуждает такие вещи

Франция

Милан высказался о своем игровом времени в ПСЖ

Шкриньяр: Почему я не играю? Энрике даже не обсуждает такие вещи

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Центральный защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр недоволен своим игровым временем в клубе.

"Говорил ли я об этом с Луисом Энрике (главный тренер команды)? Нет, потому что тренер даже не обсуждает такие вещи. Конечно, я хотел бы иметь больше возможностей, но команду формирует тренер, и я уважаю его решения. Я не могу контролировать эти вещи. Я могу лишь влиять на то, что я уже сказал, а именно: оставаться в лучшей форме, хорошо тренироваться и, если появляется возможность, стараться воспользоваться ею и показать всем, что у меня есть все, что нужно", - сказал игрок.

Шкриньяр в текущем сезоне сыграл 2 матча - 111 минут.

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Пари Сен-Жермен Милан Шкриньяр
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Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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