Шкриньяр: Почему я не играю? Энрике даже не обсуждает такие вещи

Центральный защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр недоволен своим игровым временем в клубе.

"Говорил ли я об этом с Луисом Энрике (главный тренер команды)? Нет, потому что тренер даже не обсуждает такие вещи. Конечно, я хотел бы иметь больше возможностей, но команду формирует тренер, и я уважаю его решения. Я не могу контролировать эти вещи. Я могу лишь влиять на то, что я уже сказал, а именно: оставаться в лучшей форме, хорошо тренироваться и, если появляется возможность, стараться воспользоваться ею и показать всем, что у меня есть все, что нужно", - сказал игрок.