Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шкриньяр: Почему я не играю? Энрике даже не обсуждает такие вещи
Милан высказался о своем игровом времени в ПСЖ
Фото: twitter.com/Inter
Центральный защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр недоволен своим игровым временем в клубе.
"Говорил ли я об этом с Луисом Энрике (главный тренер команды)? Нет, потому что тренер даже не обсуждает такие вещи. Конечно, я хотел бы иметь больше возможностей, но команду формирует тренер, и я уважаю его решения. Я не могу контролировать эти вещи. Я могу лишь влиять на то, что я уже сказал, а именно: оставаться в лучшей форме, хорошо тренироваться и, если появляется возможность, стараться воспользоваться ею и показать всем, что у меня есть все, что нужно", - сказал игрок.
Шкриньяр в текущем сезоне сыграл 2 матча - 111 минут.
Популярное сейчас
- Рома попала в руки к тренеру-диктатору, который учит футболистов быть "немного негодяями". Как будет выживать Артем Довбик
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Рада запретила мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет
- Дешам - о Мбаппе: Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine