Звездный защитник ПСЖ может покинуть клуб уже в январе

Согласно информации от Фабрицио Романо, центральный защитник "ПСЖ" 29-летний Милан Шкриньяр подтвердил, что его не устраивает ограниченное игровое время. Существует большая вероятность того, что Шкриньяр покинет клуб уже в январе.

"Ювентус" может быть заинтересован в игроке в том случае, если "ПСЖ" позволит игроку уйти в аренду. Другие клубы следят за ситуацией игрока.

В этом сезоне Милан Шкриньяр провел лишь 2 матча за "ПСЖ" в Лиге 1. Напомним, что летом 2023 года он переехал в Париж на правах свободного агента.