Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный защитник ПСЖ может покинуть клуб уже в январе
Игрок недоволен своим положением
Getty Images / Global Images Ukraine
Согласно информации от Фабрицио Романо, центральный защитник "ПСЖ" 29-летний Милан Шкриньяр подтвердил, что его не устраивает ограниченное игровое время. Существует большая вероятность того, что Шкриньяр покинет клуб уже в январе.
"Ювентус" может быть заинтересован в игроке в том случае, если "ПСЖ" позволит игроку уйти в аренду. Другие клубы следят за ситуацией игрока.
В этом сезоне Милан Шкриньяр провел лишь 2 матча за "ПСЖ" в Лиге 1. Напомним, что летом 2023 года он переехал в Париж на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- "Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов
- Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine