Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на октябрьские матчи

Сборная Франции продолжает привлекать внимание не только своими спортивными достижениями, но и экстравагантным стилем игроков. Каждый раз, когда футболисты приезжают на сбор к Дидье Дешаму, они демонстрируют уникальные образы, которые обсуждаются в соцсетях.

На этот раз вирусным стал юмористический видеоролик, созданный известным блогером D I K E H. Автор спародировал то, как игроки "Les Bleus" приезжали на сбор на октябрьские матчи команды.

france football players arriving for international duty be like ???????? pic.twitter.com/etyp03UDdJ