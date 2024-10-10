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Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на октябрьские матчи
Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции продолжает привлекать внимание не только своими спортивными достижениями, но и экстравагантным стилем игроков. Каждый раз, когда футболисты приезжают на сбор к Дидье Дешаму, они демонстрируют уникальные образы, которые обсуждаются в соцсетях.
На этот раз вирусным стал юмористический видеоролик, созданный известным блогером D I K E H. Автор спародировал то, как игроки "Les Bleus" приезжали на сбор на октябрьские матчи команды.
france football players arriving for international duty be like ???????? pic.twitter.com/etyp03UDdJ— D I K E H (@iamdikeh) October 9, 2024
Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока.
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