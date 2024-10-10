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Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на сбор на октябрьские матчи

Франция

Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока

Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на сбор на октябрьские матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции продолжает привлекать внимание не только своими спортивными достижениями, но и экстравагантным стилем игроков. Каждый раз, когда футболисты приезжают на сбор к Дидье Дешаму, они демонстрируют уникальные образы, которые обсуждаются в соцсетях.

На этот раз вирусным стал юмористический видеоролик, созданный известным блогером D I K E H. Автор спародировал то, как игроки "Les Bleus" приезжали на сбор на октябрьские матчи команды.


Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока.

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Франция Дидье Дешам Лига Наций Национальная сборная Франции
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