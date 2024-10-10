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Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на сбор на октябрьские матчи
Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции продолжает привлекать внимание не только своими спортивными достижениями, но и экстравагантным стилем игроков. Каждый раз, когда футболисты приезжают на сбор к Дидье Дешаму, они демонстрируют уникальные образы, которые обсуждаются в соцсетях.
На этот раз вирусным стал юмористический видеоролик, созданный известным блогером D I K E H. Автор спародировал то, как игроки "Les Bleus" приезжали на сбор на октябрьские матчи команды.
france football players arriving for international duty be like ???????? pic.twitter.com/etyp03UDdJ— D I K E H (@iamdikeh) October 9, 2024
Пользователи соцсетей отмечают, что блогеру удалось метко подметить особенности стиля каждого игрока.
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