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Лион выступил против соглашения Лиги 1 с катарским вещателем beIN Sports
Клуб осуждает это соглашение
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лион" стал первым клубом Лиги 1, который публично выразил недовольство соглашением о трансляции матчей, заключенным между Лигой французского футбола (LFP) и катарским вещателем beIN Sports.
В своем официальном письме к LFP клуб осуждает эту сделку, которая, по их данным, не принесла ожидаемых финансовых результатов.
Как сообщает L'Équipe, руководство Лиги 1 согласовало с beIN Sports соглашение на сумму 80 миллионов евро в год до 2029 года, а также дополнительные 20 миллионов евро в виде спонсорской помощи. Несмотря на это, клубы Лиги 1 до сих пор не получили ни одного платежа по этому соглашению.
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