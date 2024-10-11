ФК Париж может переехать на стадион рядом с Парк де Пренс

Компания Red Bull совместно с семьей Арно готовится к приобретению ФК "Париж".

Новые владельцы планируют сделать из клуба Лиги 2 конкурента для местного гранда "Пари Сен-Жермен". Более того, есть вероятность, что оба клуба станут ближайшими соседями, поскольку ФК "Париж" может переехать на стадион "Жан-Буэн", расположенный рядом с "Парк де Пренс".

Добавим, что Red Bull, вероятно, получит 15% акций команды, а семья Арно станет мажоритарным акционером с долей около 55-56%.