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ФК Париж может переехать на стадион рядом с Парк де Пренс

Франция

Новые конкуренты ПСЖ

ФК Париж может переехать на стадион рядом с Парк де Пренс

GFFN

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Компания Red Bull совместно с семьей Арно готовится к приобретению ФК "Париж".

Новые владельцы планируют сделать из клуба Лиги 2 конкурента для местного гранда "Пари Сен-Жермен". Более того, есть вероятность, что оба клуба станут ближайшими соседями, поскольку ФК "Париж" может переехать на стадион "Жан-Буэн", расположенный рядом с "Парк де Пренс".

Добавим, что Red Bull, вероятно, получит 15% акций команды, а семья Арно станет мажоритарным акционером с долей около 55-56%.

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Париж Парк де Пренс (Париж) Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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