Мбаппе был в ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли против Израиля

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции, пропустил последний сбор национальной команды.

Хотя официальной причиной отсутствия форварда назвали вероятную травму, папарацци зафиксировали Мбаппе в Стокгольме, где он отдыхал с друзьями в популярном ресторане Chez Jolie и ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля.

Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël - France en Ligue des Nations hier soir. ????



« Bien manger, bien dormir. » ????



(???? @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9 — Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024

Добавим, что вчера, 10 октября, сборная Франции обыграла Израиль со счетом 1:4.