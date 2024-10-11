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Мбаппе был в ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли против Израиля
Папарацци зафиксировали Мбаппе в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции, пропустил последний сбор национальной команды.
Хотя официальной причиной отсутствия форварда назвали вероятную травму, папарацци зафиксировали Мбаппе в Стокгольме, где он отдыхал с друзьями в популярном ресторане Chez Jolie и ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля.
Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël - France en Ligue des Nations hier soir. ????— Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024
« Bien manger, bien dormir. » ????
(???? @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9
Добавим, что вчера, 10 октября, сборная Франции обыграла Израиль со счетом 1:4.
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