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Мбаппе был в ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли против Израиля

Франция

Папарацци зафиксировали Мбаппе в Стокгольме

Мбаппе был в ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли против Израиля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции, пропустил последний сбор национальной команды.

Хотя официальной причиной отсутствия форварда назвали вероятную травму, папарацци зафиксировали Мбаппе в Стокгольме, где он отдыхал с друзьями в популярном ресторане Chez Jolie и ночном клубе, когда его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля.

Добавим, что вчера, 10 октября, сборная Франции обыграла Израиль со счетом 1:4.

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Очень смешно. Блогер сделал пародию на стиль игроков сборной Франции, которые приехали на октябрьские матчи
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 20:32
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Комментарии 3
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 20:32
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Вarcelinius
11.10.2024 в 20:06
Гнида бль. Тьфу нах..
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 20:32
блъ...-- це професія твоєї мами Сари, яка працювала прибиральницею вокзалу Жмеринки, де й познайомилася з карманним злодієм по кличці "Вєтєр"... В результаті ти з'явився... пархатий шлемазл... а папашка не зря мав таке поганяло... через 3 дня після знайомства - його вітром здуло...
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